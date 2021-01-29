Элиста, , 10:36 — REGNUM За последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 75 жителей Калмыкии. Об этом в прямом эфире 29 января сообщил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев. Для сравнения: днём ранее было подтверждено 76 случаев COVID-19.

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В настоящее время в ковидных госпиталях на лечении находятся 758 пациентов с коронавирусом. Состояние 25 человек оценивается как тяжёлое. На самоизоляции по месту жительства остаются 4 тыс. 180 человек.

За весь период пандемии в Калмыкии установлено 17 тыс. 345 случаев заражения коронавирусом. Успешно прошли лечение 15 тыс. 58 пациентов.

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