Абакан, 29 января 2021, 10:36 — REGNUM В Хакасии ветер сменится морозами, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении по ГО, ЧС и ПБ.
По данным республиканского гидрометцентра, понижение температуры ожидается 30−31 января.
30 января в регионе порывы ветра будут достигать 15−20 м/с. В следующие сутки ожидается понижение ночных температур до — 27.-32 °С.
На дорогах прогнозируются гололедица и снежные накаты.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей Хакасии предупредили о метелях и сильном ветре.
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