Абакан, , 10:36 — REGNUM В Хакасии ветер сменится морозами, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении по ГО, ЧС и ПБ.

По данным республиканского гидрометцентра, понижение температуры ожидается 30−31 января.

30 января в регионе порывы ветра будут достигать 15−20 м/с. В следующие сутки ожидается понижение ночных температур до — 27.-32 °С.

На дорогах прогнозируются гололедица и снежные накаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей Хакасии предупредили о метелях и сильном ветре.

Читайте ранее в этом сюжете: Метели и сильный ветер ожидаются в Хакасии