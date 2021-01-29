Москва, , 10:46 — REGNUM Пилотный проект по переходу на цифровой кадровый документооборот продлится в России до 31 июля 2021 года. Такое решение принял Минтруд РФ, пишет 29 января газета «Известия» со ссылкой на доклад ведомства о предварительных итогах этого эксперимента.

Эксперимент должны были завершить 31 марта 2021 года. Его сроки перенесли потому, отмечает издание, что технология, позволяющая сделать проект массовым, ещё не отработана. Не было единых форматов электронных кадровых документов, правил их хранения, а также регулирования по сохранению их юридической значимости.

Работодатель может попасть в ситуацию, когда не сможет подтвердить юридическую значимость подписанного документа, говорится в докладе. Недоработки есть и в системе «Работа в России», задействованной при переходе на электронный документооборот.

В Минтруде рассчитывают доработать систему и внести правки в Трудовой кодекс РФ, необходимые для перехода к постоянному кадровому документообороту в электронном виде.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о проведении эксперимента по электронному кадровому документообороту.

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