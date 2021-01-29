Москва, , 10:36 — REGNUM В Москве внесли сведения о кадастровом учёте нового дошкольного учреждения, сообщили 29 января в пресс-службе управления Росреестра по столице.

Объект расположен в посёлке Коммунарка ТиНАО по адресу: улица Александры Монаховой, дом 19, строение 1. В здании три этажа, площадь достигает 3,2 тыс. кв. метров. Детсад рассчитан на 200 детей.

Замглавы управления Виталий Матевосян рассказал, что с начала 2021 года в Москве поставили на кадастровый учёт три детских сада и школу искусств имени М. И. Глинки. Открытие детсада в Коммунарке, отметил заместитель руководителя, станет долгожданным событием для жителей района.