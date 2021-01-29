Москва, , 10:33 — REGNUM Идею о возврате к шестидневному обучению в российских школах — это отвлечение внимания от серьёзных проблем в образовании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 января заявил общественный омбудсмен в сфере образования, член ФПС «Партии Роста» Амет Володарский. Так он прокомментировал слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова, который сказал, что каждая российская школа будет самостоятельно принимать решение о введении шестидневного обучения.

«Попытка запустить механизм возврата к шестидневному обучению в школах — это отвлечение внимания от серьёзных проблем в образовании, в частности от проблемы плохого выполнения национального проекта «Образования», — сказал Володарский. — В период высокой загруженности как учеников, так и педагогических коллективов говорить о шестидневке это совершено не эффективно и приведёт к очередному витку недоверия. Правильно было бы обсудить возможность уменьшения нагрузки на учителей, связанной с постоянными отчетами и проверками, тогда у учителей останется больше рабочего времени для образовательной и воспитательной работы».

Как следствие, по словам Володарского, уменьшится объем домашних заданий, которые выполняются с родителями или репетиторами.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе «правительственного часа» жестко раскритиковала доклад министра просвещения РФ Сергея Кравцова и уточнила, что он «выбрал не тот путь, по которому нужно идти министру просвещения РФ».

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