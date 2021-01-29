Красноярск, , 10:29 — REGNUM Сильный снегопад в Красноярске добавил работы коммунальным службам города и неудобств горожанам. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, в ночь на 29 января на уборку снега было выведено 152 единицы техники, вывезено с улиц 723 КамАЗа снега.

К 6 часам утра тяжёлую технику с дорог вывели, чтобы не осложнять и без того напряженную дорожную обстановку в час пик. В 10 часов работы по очистке улиц от снега возобновились.

«По нормативам, когда снег идет не прекращаясь, на всех дорогах проводится в первую очередь дежурное прометание. Чтобы обеспечить проходимость, прежде всего для общественного транспорта, снег откидывается к обочинам», — отметили в мэрии.

Вывезут его поздно вечером или ночью. Как отмечается, в условиях непрекращающегося снегопада, убрать весь снег быстро невозможно. Поэтому в первую очередь работы идут на магистральных улицах.

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