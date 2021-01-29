Петрозаводск, , 10:44 — REGNUM В Республике Карелия с начала массовой вакцинации первым компонентом вакцины «Спутник V» привились 4425 человек, в том числе 1459 — лица старше 60 лет. Полностью вакцинировались, то есть получили оба компонента вакцины, — 454 человека. Об этом 29 января сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») Дарья Драй © ИА REGNUM

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По словам чиновника, для проведения иммунизации в республику поступило 6142 дозы вакцины «Спутник V», в том числе только на этой неделе — 2700 доз.

«Очередные партии ожидаем в ближайшее время», — отметил он.

Напомним, что приоритетной вакцинации против COVID-19 в Карелии подлежат жители старше 60 лет, лица, страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями, работники медицинских и образовательных организаций, полицейские, работники общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания и других организаций, работа которых связана с контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и т. д.).

А также учащиеся среднего и высшего профессионального образования, призывники, работники крупных промышленных предприятий республики, а также органов власти регионального и муниципального уровня.

«Записаться на вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства или в личном кабинете на портале «Госуслуги». Электронная запись осуществляется в пределах поступивших в медицинские организации объёмов вакцины», — пояснил Михаил Охлопков.

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