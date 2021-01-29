Санкт-Петербург, , 10:29 — REGNUM В Петербурге упали суточные объемы тестирования на коронавирус. Об этом сообщает 29 января оперативный штаб.

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За последние 24 часа в городе на Неве обследовали на наличие вируса 29 385 человек. Это более чем на 1 тыс. тестов меньше, чем днем ранее.

В справочную службу по теме коронавируса обратились 3420 человек. Добавим, волонтеры выполнили 4639 заявок от людей на самоизоляции. Оставить собственную можно по телефону 8−800−200−34−11.

С начала октября 152 382 петербуржца получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.

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