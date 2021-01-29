Москва, , 10:25 — REGNUM В Москве прекращен проект по строительству автодрома на юго-востоке Москвы. Об этом 29 января сообщается на сайте столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

На заседании 28 января градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) решила прекратить реализацию инвестиционного проекта и односторонне расторгнуть договор аренды земельного участка, расположенного по адресу: ул. Капотня, проектируемый проезд № 5217.

На указанной территории площадью около 1,5 га планировалось построить автодром. Однако инвестор не сумел реализовать проект — разрешение на строительство он не получил и освоение участка не начинал. Указанную территорию планируется выставить на торги.

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