Улан-Удэ, , 10:20 — REGNUM Жителям столицы Бурятии Улан-Удэ обещают денежное вознаграждение за сообщение о нарушениях правил выгула домашней собаки. Соответствующая инициатива администрации города будет предложена депутатам горсовета на ближайшей сессии, передали ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Для получения награды гражданам необходимо снять на фото или видео, как домашняя собака находится свободно на выгуле на улице. Владельцу собаки будет выписан штраф, которой премируют автора снимка.

«Если человек сфотографировал собаку на свободном выгуле, которая забегает в свой двор, то мы накладываем штраф на владельца. И в последующем размер этого штрафа, получит как вознаграждение человек, который сделал фотофиксацию», — отметил зампред комитета городского хозяйства Владимир Соснин.

Напомним, ранее региональное Заксобрание приняло закон об усилении ответственности для владельцев собак. Так, за нарушение правил выгула собаки и допущение нападения на человека размер штрафа для простых граждан составит до 5 тыс. рублей.

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