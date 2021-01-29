Петрозаводск, , 10:25 — REGNUM В Республике Карелия за последние сутки зарегистрировано еще три летальных исхода от заболевания COVID-19 и 251 новый случай заражения коронавирусом, что на 12 случаев больше, чем сутками ранее. Об этом 29 января сообщили в региональном оперативном штабе.

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Из числа новых носителей заболели 235 человек, из них 31 пациент имеет симптомы средней тяжести, четыре — в тяжелом состоянии.

Тем временем в в Республиканской инфекционной больнице скончались две жительницы Петрозаводска, 1933 и 1942 годов рождения, в Сегежской ЦРБ скончалась местная жительница 1954 года рождения.

«Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания», — уточнили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 35 668 инфицированных, в том числе 3323 ребёнка. Из них на данный момент 30 218 человек выздоровели, в том числе 312 — за последние сутки. Умерли 225 человек.

Помимо пациентов с подтвержденным COVID-19, еще 33 человека за прошедшие сутки были госпитализированы в Карелии с внебольничной пневмонией, без подтвержденного ковида. Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4509 пациентов, 112 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных до 1 апреля).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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