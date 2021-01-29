Уфа, , 10:20 — REGNUM 167 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 29 января сообщает пресс-служба главы региона.

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Сообщается, что всего в республике было выявлено 23 912 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 18 062 человек, в том числе 138 человек выздоровели в минувшие 24 часа.

В больницах продолжают лечение 409 пациентов с COVID-19, а 5 259 человек лечатся на дому. За минувшие сутки в регионе была констатирована смерть четырех пациентов с COVID-19. А всего скончались 182 пациента с COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 28 января в регионе за сутки выявили 168 случаев заражения коронавирусом.

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