Москва, , 10:18 — REGNUM На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 101,1 млн. Об этом 29 января сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

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«По состоянию на 28.01.2021 проведено 101 164 751 лабораторное исследование на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене.

Также сообщается, что 411 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 634 433 человека.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 27 января число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 100 753 479.