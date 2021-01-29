Москва, 29 января 2021, 10:18 — REGNUM На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 101,1 млн. Об этом 29 января сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.
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«По состоянию
Также сообщается, что 411 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.
Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 634 433 человека.
Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 27 января число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 100 753 479.