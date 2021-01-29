Вашингтон, , 10:29 — REGNUM Российского гражданина Кирилла Фирсова, признавшего в США вину в краже данных, суд может приговорить к уже отбытому сроку и освободить из-под ареста, этого будут добиваться его защитники. Об этом сообщил 29 января адвокат «русского хакера» Игорь Литвак.

12 апреля в федеральном суде Южного округа штата Калифорния состоится заседание суда по вопросу о вынесении Фирсову приговора. Максимальное наказание, которое грозит гражданину РФ — десять лет тюрьмы. Но срок наказания зависит от множества факторов.

«Один из самых главных факторов — это масштабы финансового ущерба, а также роль человека в схеме», — рассказал Литвак ТАСС.

Действия Фирсова причинили очень маленький ущерб, а роль его была минимальной, отметил юрист, потому и срок наказания возможен «очень, очень короткий». Адвокаты будут добиваться, чтобы Фирсова приговорили к уже отбытому сроку, а это означает его немедленное освобождение. Затем российский гражданин рассчитывает как можно скорее вернуться на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, Кирилла Фирсова задержали в США в марте 2020 года за хищение персональных данных жителей Калифорнии. Он признался, что хотел завладеть закрытыми сведениями о клиентах некой компании, для чего пытался взломать её компьютерные системы.

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