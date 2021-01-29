Анадырь, , 10:17 — REGNUM На Чукотке от коронавируса привились более тысячи человек, активнее всего идёт вакцинация в районных центрах.

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«С 4 по 8 февраля мы ожидаем рейс, на котором в округ должна прийти очередная партия вакцины «Спутник V» — 1,3 тысячи доз. Как только получим препарат, часть его отправим в Беринговский район», — сказала ИА «Чукотка» заместитель главного врача Чукотской окружной больницы Эмилия Рамазанова.

На утро 28 января вакцину от коронавируса получили 1160 человек: 575 — в Анадыре, 49 — в посёлке Угольные Копи, 139 — в Певеке, 213 — в Билибино, 109 — в Эгвекиноте, 29 — в Чукотском районе, 46 — в посёлке Провидения.

На Чукотке с начала пандемии выявлено более 600 случаев заражения коронавирусом, скончались четыре пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидпорог по ОРВИ среди взрослого населения на Чукотке превышен почти на 73%. За неделю острыми респираторными вирусными инфекциями в округе заболели 270 человек.