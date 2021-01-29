Петропавловск-Камчатский, , 10:14 — REGNUM На Камчатке за последние сутки привились от коронавируса ещё 570 человек. Всего в крае вакцину «Спутник V» получили уже 4414 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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С 29 января прививочная кампания от коронавируса стартовала в Палане, куда самолётом доставили 200 доз вакцины.

Всего на Камчатке работают 16 прививочных пунктов: семь в Петропавловске-Камчатском, по одному — в Вилючинске, Палане и Усть-Большерецке, шесть — в Елизовском районе.

Планируется, что в феврале в край доставят ещё более 50 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке ежесуточно снижаются показатели выявляемых носителей коронавируса. За последние 24 часа в крае зафиксировали ещё 60 случаев заражения SARS-CoV-2 (за 27 января — 62 случая, за 26 января — 65). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 12 166 жителей.