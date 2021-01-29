Ташкент, , 10:13 — REGNUM Яшнабадский районный суд Ташкента приговорил главу частного агентства занятости Recruit consulting work Джахонгира А. к девяти годам лишения свободы, передает телеканал «Узбекистан 24».

Подсудимый признан виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество. По данным суда, Аллабердиев обманул 1087 человек, пообещав им трудоустройство за рубежом. Ущерб оценивается в 8 млрд сумов ($762 тыс.).

На скамье подсудимых оказались еще несколько сотрудников агентства. Все они приговорены к различным срокам, кроме подсудимого Алишера Э. Он частично компенсировал ущерб, поэтому ему назначен штраф в размере 91,4 млн сумов ($8708).

С 2018 по 2020 год частные агентства занятости обманули более 7 тыс. человек. Общий размер ущерба оценивается в 72 млрд сумов ($7,1 млн по курсу на 7 августа 2020 года).

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