Ульяновск, , 10:10 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов дал руководителя районных администраций Ульяновске на работу по уборке снега и приведение улиц в надлежащее состояние. Отчёты чиновников не приняты. Об этом глава региона сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

Говоря о зимнем содержании городских территорий, губернатор заявил, что «сложившаяся модель уборки не выдерживает критики», ульяновцы продолжают ежедневно жаловаться на неубранный снег во дворах, нечищеные дороги, гололед на улицах.

«Безусловно, сейчас наймём дополнительную технику для уборки города — сроки очень сжатые. В перспективе штат техники нужно увеличить на постоянной основе», — заявил Сергей Морозов.

По его словам, также встаёт кадровый вопрос: занятые уборкой территорий получают небольшую зарплату, и этот вопрос требует решения. Власти также планируют ужесточить контроль «за работой управляющих компаний вплоть до лишения лицензий».

«На проработку текущих вопросов дал сутки», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске после обильных снегопадов, потепления и последующего похолодания с гололедицей выявлена «масса безобразных случаев» в связи со «снежной кашей» и неубранным снегом.

Ранее минприроды Ульяновской области не раз выявляло случаи незаконного складирования загрязнённого снега. Данный вид отходов относится к четвёртому классу опасности. По словам министра природы и цикличной экономики Ульяновской области Гульнары Рахматулиной, «проблема размещения загрязнённого снега существует не первый год». В 2020 году только шесть муниципальных образований оказались готовы к работе по обустройству площадок для накопления вывезенного с улиц снега, «по остальным участки только определяются». В Ульяновске, в частности, официально определены две площадки: в районе села Карлинское и возле старого полигона ТБО в Заволжье.

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