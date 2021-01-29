Брянск, , 11:05 — REGNUM Некоторые ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавируса, решено смягчить в Брянской области, сообщил ИА REGNUM региональный оперативный штаб. Возобновится работа культурных и спортивных объектов, разрешены корпоративы.

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Учитывая эпидемиологическую обстановку, в Брянской области возобновляются спортивные и физкультурные мероприятия для всех возрастных групп с условием заполняемости не более 25%. Смогут работать кинозалы и другие развлекательные объекты, но не более 50% от заполняемости. Предприятиям общепита разрешено работать до 03:00 при одновременном нахождении не более 50 человек (один человек на четыре квадратных метра) при загрузке зала не более 50% посадочных мест.

После 2 февраля несовершеннолетние смогут посещать торговые центры без сопровождения взрослых, а юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям снова можно будет проводить корпоративы.

При этом режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлевается с 1 по 14 февраля.