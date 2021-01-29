Вашингтон, , 10:15 — REGNUM Американская аукционная компания в Скоттсдейле (штат Аризона) Barrett-Jackson выставит на продажу первый серийный электропикап Hummer. Об этом сообщается на сайте компании.

Авто полностью электрическое. Оно приводится в движение силовой установкой нового поколения для электромобилей. Согласно представленным характеристикам, модель оснащена трехмоторной силовой установкой e4WD общей мощностью 1000 л. с. Автомобиль получил также опцию диагонального привода CrabWalk и адаптивную пневмоподвеску.

«В комплект Extreme Off-Road Package входит 18-дюймовые колеса, шины Goodyear Wrangler Territory MT с внешним диаметром 35 дюймов, защита днища, скальные слайдеры и ведущая в отрасли крыша Infinity со съемными прозрачными панелями Sky», — говорится в описании к модели.

Вся выручка с продажи модели будет направлена на благотворительность в фонд Stephen Siller Tunnel to Towers, помогающий ветеранам-инвалидам, а также семьям погибших спасателей, пожарных и полицейских.

Ранее стало известно, что на аукцион будет выставлен BMW M1 актера Пола Уокера. За его автомобиль продавец хочет выручить 350 000 долларов (около 26 млн рублей).

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