Пенза, , 10:15 — REGNUM В Пензе намерены реализовать «пилотный» проект по организации круглосуточного видеонаблюдения за контейнерными площадками на муниципальных земельных участках. Это позволит сократить транспортные расходы по мониторингу точек и усилить контроль за их состоянием. Об этом шла речь на совещании по содержанию площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) в администрации города.

Видеонаблюдение также поспособствуют анализу данных о накопившемся мусоре и оптимизизации маршрута движения мусоровозов. В настоящее время видеокамеры установлены на наиболее проблемных площадках для сбора ТКО, расположенных на территории Ленинского, Октябрьского и Первомайского районов Пензы.

На совещании также обсуждались мероприятия по обустройству бесплатных площадок для складирования крупногабаритных отходов на муниципальной территории. Для установки специальных бункеров планируется согласовать с регоператором несколько адресов. Вывозить отходы будут за счет муниципалитета. По мнению мэра областного центра Андрея Лузгина, цивилизованные площадки, оборудованные бункерами, сократят количество несанкционированных навалов в городе.

ИА REGNUM напоминает, Пензенское управление ФАС России возбудило дело по признакам нарушения ООО «Спецтранс», ООО «Экоград» и ООО «Чистый город» пунктов закона о защите конкуренции, которое выразилось в заключении и участии в соглашении, которое могло привести в поддержании цен на торгах.

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