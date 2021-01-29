Тбилиси, , 10:08 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 669 случаев заражения коронавирусом в ходе 19 311 исследований на SARS-CoV-2. Эту информацию 29 января опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 256 956 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 247 096 победили инфекцию, в том числе 637 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3148 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 21 — в течение последних суток. В стационаре лечат 2731 пациентов, в оборудованных гостиницах — 322. На карантине находится 521 человек.

Согласно официальным данным на 28 января, в Грузии за сутки выявили 723 носителя SARS-CoV-2 в результате проведения 17 850 тестов.

Стоит отметить, накануне премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что количество положительных тестов от общего числа исследований в стране снизилось до 4%. Если этот показатель не будет превыше в течение семи дней, то, по словам главы правительства, карантинные ограничения снимут раньше намеченных планов.

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