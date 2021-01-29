Бразилиа, , 10:06 — REGNUM Случаи заражения сразу двумя штаммами нового коронавируса выявили исследователи в Бразилии. Об этом 29 января сообщает агентство EFE.

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По данным Национальной лаборатории компьютерных наук (подразделение бразильского министерства науки), в ходе исследования образцов двух пациентов старше 30 лет, у которых заболевание протекало в легкой и средней форме, были обнаружены патогены различных генеалогических линий SARS-CoV-2.

Как считают ученые, в данном случае речь может идти о последовательном заражении двумя разными штаммами коронавируса с небольшим временным перерывом.

Также сообщается, что пока специалисты не могут сказать, как тяжело в подобных случаях заболевание протекает у пациентов из группы риска.

При этом уточняется, что в данный момент в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул выявлено пять разновидностей коронавируса, одна из которых ранее была неизвестна и получила обозначение VUI-NP13L.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Бразилии общее число выявленных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 9 млн.