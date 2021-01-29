Пермь, , 10:04 — REGNUM В Перми суд вынес решение о взыскании с больницы компенсации морального вреда за дефекты оказания медицинской помощи пациентке, сообщает пресс-служба Кировского райсуда города.

Пациентка потребовала с больницы 1 млн рублей. Женщина утверждала, что осенью 2019 года она обратилась за медпомощью, во время диагностики никаких серьезных нарушений не было выявлено. Врач назначил длительный курс таблеток. В хирургическом отделении пациентке сделали экстренную операцию, во время которой хирург выявил заболевание, но никаких действий не предпринял. В дальнейшем в ходе исследований и сдачи анализов, наличие тяжелого заболевания у истицы подтвердилось. Впоследствии истица перенесла несколько серьезных операций и долгую реабилитацию. Женщина считает, что при своевременном диагностировании заболевания возможно было бы избежать таких тяжелых последствий.

В свою очередь ответчик в качестве доводов отметил, что в феврале 2019 года истица обратилась к врачу, на повторном визите установлен диагноз, рекомендован курс лечения, а также назначена обязательная явка через три месяца, однако, истица явилась в больницу гораздо позже. Представитель больницы также заявил, что пациентке рекомендовали срочную госпитализацию, но женщина отказалась.

Судебная инстанция пришла к выводу, что медики допустили дефекты оказания медицинской помощи. С учетом выявленного впоследствии у истицы тяжелого заболевания и при своевременном исследовании, пациентка могла быть принята на диспансерный учет, чего ответчиком сделано не было. Вместе с тем, суд принял во внимание вывод заключения экспертов о том, что нельзя однозначно утверждать, что в случае более ранней диагностики заболевания пациентке гарантировано удалось бы избежать серии повторных оперативных вмешательств.

Суд частично удовлетворил требования женщины и взыскал с больницы компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу.