Петропавловск-Камчатский, , 10:04 — REGNUM На Камчатке в 2021 году пройдёт масштабная реконструкция пищеблоков в девяти школах, а для 24 образовательных учреждений закупят новую мебель и оборудование, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Капитально отремонтирует пищеблоки в школах Петропавловска-Камчатского, города Елизово, Усть-Большерецкого и Мильковского районов. В школе Усть-Камчатского района проведут текущий ремонт пищеблока.

В 2019 году на Камчатке отремонтировали 13 пищеблоков в школах на общую сумму 88 млн рублей. В 2020 году на ремонт восьми пищеблоков в учреждениях образования потратили 57 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты городской думы Волгограда рекомендуют администрации города рассмотреть предложение о передаче в муниципально-частное партнёрство школьных пищеблоков и столовых, находящихся в муниципальной собственности. За это решение проголосовали 32 из 35 народных избранников.