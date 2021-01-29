Санкт-Петербург, , 10:13 — REGNUM В Санкт-Петербурге директора Центра реализации инвестиционных программ — филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Максима Кузнецова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 29 января сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, 37-летнего Кузнецова подозревают в систематических поборах с подчиненных. Якобы с осени 2019 по февраль 2020 года он лишал ежемесячных премий руководителей подведомственных управлений.

«В отношении директора Центра возбуждено три уголовных дела об использовании должностных полномочий вопреки интересам службы (статья 285 УК), нанесённый «Водоканалу» ущерб — 5,8 млн рублей», — говорится в сообщении.

С подозреваемого взята подписка о невыезде.

Напомним, это не первый громкий случай, связанный с должностными преступлениями руководящих лиц Водоканала. Так, в ноябре 2019 года фигурантом уголовного дела стал бывший гендиректор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгений Целиков. По версии следствия, Целиков совместно с иными лицам завладел денежными средствами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на сумму не менее 1 млрд рублей.

Незадолго до этого Целиков был уволен из «Водоканала» по решению губернатора Петербурга Александра Беглова. Причиной стала проверка финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» за 2016−2017 годы и в части 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-директору Водоканала Петербурга дали домашний арест: украден 1 млрд руб