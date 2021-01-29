Квебек, Канада, , 10:00 — REGNUM Компания Ubisoft выпустила бесплатную демоверсию приключенческой игры Immortals Fenyx Rising. Об этом 28 января сообщило издание Eurogamer.

Демоверсия доступна на Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, Stadia и PC. В ней геймеры смогут разгадать тайну Циклопа и изучить новый остров, специально созданный для ознакомления с игрой.

Напомним, Immortals Fenyx Rising — это приключенческая ролевая игра с открытым миром, основанная на греческой мифологии. В ней главному герою (или героине) нужно спасти богов от гнёта древнего титана Тифона.

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