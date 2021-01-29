Москва, , 09:56 — REGNUM Большинство работающих жителей России (68%) считают себя трудоголиками. Чаще в этом уверены женщины, чем мужчины (72% против 63%) и молодёжь до 24 лет (74%). Противоположное мнение у 32%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Называют трудоголизм диагнозом 64%. По их мнению, именно они двигают общество вперед. 36% уверены, что трудоголизм — это заболевание. Чаще такая позиция у людей 35−44 лет (42%).

Больше всего трудоголиков — среди директоров (89%) и людей рабочих специальностей (87%), меньше всего — среди системных администраторов (22%) и программистов (31%).

Опрос проведен 21—27 января 2021 года среди 500 менеджеры по персоналу в 139 населенных пунктах во всех округах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в рейтинге «стран-трудоголиков» второй год подряд занимает пятое место из 37 стран с самой развитой экономикой.

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