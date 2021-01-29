Ульяновск, , 09:56 — REGNUM В Ульяновске после обильных снегопадов, потепления и последующего похолодания с гололедицей выявлена «масса безобразных случаев» в связи со «снежной кашей» и неубранному снегу. Об этом заявил на своей странице в «Фейсбуке» губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Оценивая зимнее содержание региональной столицы, глава региона сообщил, что у него лежит «кипа жалоб от людей в соцсетях».

«Масса безобразных случаев, которые не красят местных чиновников», — сказал губернатор, отметив, что региональный центр управления ежедневно регистрирует жалобы на снежную «кашу» во дворах, гололедицу на дорогах и неубранный снег.

Сергей Морозов заявил, что заслушал, но не принял отчёты руководителей четырёх районов Ульяновска, так как «сложившаяся модель уборки не выдерживает критики».

Вечером 28 января в администрации Ульяновска отмечали, что в ночь на 29 января вывоз снега будет организован с десяти улиц, также запланирована перекидка снега ротором. В очистке городских дорог будут задействованы 84 единицы техники МБУ «Дорремстрой», продолжится противогололёдная обработка дорог и тротуаров.

Отметим, что ранее минприроды Ульяновской области заявляло, что в в микрорайоне Репино в Ульяновске зафиксирован факт несанкционированного размещения загрязнённого снега. Данная площадка не входит в официальный реестр мест временного складирования загрязнённого снега.

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