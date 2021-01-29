Майнц, Германия, , 09:55 — REGNUM Нидерландский ученый Пауль Крутцен, являющийся лауреатом Нобелевской премии по химии, скончался на 88-м году жизни. Об этом 29 января сообщает Институт химии общества Макса Планка в немецком городе Майнц, в котором ученый проработал 20 лет.

Уточняется, что причиной смерти нобелевского лауреата стала продолжительная болезнь.

Отметим, Пауль Крутцен совместно с группой коллег получил Нобелевскую премию за изучение влияния оксидов азота на озоновый слой Земли и открытие химический процессов, вызывающих образование озоновых дыр.

Также он вел изучение влияния деятельности человека на окружающую среду.