Брюссель, , 09:53 — REGNUM Решение Google, Apple и Amazon удалить социальную сеть Parler со своих платформ говорит о политике двойных стандартов и злоупотреблениях монополией, считают евродепутаты от Болгарии и Бельгии Ангел Джамбазки и Том Вандендрисе. Их заявления есть в соответствующих запросах, направленных в адрес Европейской комиссии (ЕК), сообщает 29 января RT со ссылкой на документы.

Соцсеть Parler удалена с платформ Play Store и App Store, кроме того, она осталась без услуг облачного хостинга от Amazon, напомнил Джамбазки. Такие решения в корпорациях приняли после попытки сторонников бывшего американского президента Дональда Трампа захватить здание Конгресса США.

«Все три компании заявили, что приложение не соответствует стандартам модерации контента, но на деле мы все наблюдали применение двойных стандартов и нарушение свобод. Технологические гиганты сообща добивались ограничения свободы выражения мнений в интернете и уничтожения конкуренции соцсетей», — заявил Джамбазки и добавил, что подобным образом поступают в соцсетях Twitter и Facebook.

Евродепутата интересует мнение комиссии о решениях против Parler и то, как в ЕК собираются защищать право граждан на свободу слова.

Вандендрисе, в свою очередь, заявил об ущемлении свободы рынка компаниями Google, Apple и Amazon. Он задал вопрос о том, когда ЕК обновит законодательство ЕС, чтобы охватить подобные примеры злоупотреблений. Также он поинтересовался, последуют ли со стороны ЕК санкции «за подобное неправомерное поведение».