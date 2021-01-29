Ванкувер, Канада, , 09:53 — REGNUM Тактическая ролевая игра For the King получит новое дополнение под названием Lost Civilization («Затерянная цивилизация»). Об этом 29 января сообщает издание Eurogamer.

https://twitter.com/IronOakGames/status/1354127496476725248

В «Потерянной цивилизации» геймерам откроются новая масштабная локация, два уникальных персонажа, виды оружия, а также множество противников и элементов экипировки. Релиз дополнения ожидается 10 февраля 2021 года.

Напомним, For the King — это ролевая игра с элементами стратегии, разработанная студией IronOak Games. В ней геймеры управляют отрядом из трёх героев и пытаются спасти королевство от надвигающейся опасности.

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