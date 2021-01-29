Ставрополь, , 09:52 — REGNUM Вузы Ставропольского края могут вернуться к очной форме обучения. Такая возможность прорабатывается властями региона уже с февраля 2020 года, сообщили в пресс-службе губернатора Ставрополья. По данному вопросу накануне, 28 января, было проведено совещание с руководителями учреждений среднего профессионального и высшего образования.

Как подчеркнул Владимиров, чтобы вернуть вузы к штатному режиму работы, необходимо соблюдение мер, предписанных управлением Роспотребнадзора. Так, должны быть внедрены такие меры, как разделение потоков студентов по времени входа в образовательное учреждение, а также установление особого режима в расписании учебных занятий и перемен, чтобы учащиеся меньше контактировали друг с другом. Необходимо также регулярное проведение дезинфекции в аудиториях.

Кроме того, Владимиров высказал предложение об организации добровольной вакцинации преподавателей вузов и ссузов.

«Если есть желающие среди преподавателей — мы готовы обеспечить вакцинацию. Для старшего поколения риски тяжелого протекания болезни выше. И мы должны делать все, чтобы защитить тех, кто обучает детей», — подчеркнул губернатор.

Напомним, вузы Ставрополья перешли на дистанционное обучение с 1 ноября.

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