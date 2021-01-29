Новосибирск, , 09:50 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 29 января, за минувшие сутки выявлено 139 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 134 случая, 27 января — 138 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё восемь пациентов: мужчина, ему был 71 год, женщины — 55 лет, 58 лет, 67 лет, 73 года, 74 года, 80 лет, 92 года. Всего в регионе умерло 1209 человек, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 113 человек. На ИВЛ — 15 пациентов».

Всего в регионе выявлено 31 982 случая заражения коронавирусом, в том числе у 1804 детей; 29 330 пациентов выздоровели (+220 за сутки).