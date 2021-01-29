Киев, , 09:52 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 5181 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 29 января пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным пресс-службы, за сутки в стране были госпитализированы 1916 человек, 128 пациентов скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее количество заражений выявили во Львовской области и в Киеве — 440 и 361 случай соответственно.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 1 млн 211 593 случая заражения, из них летальными оказались 22 479 случаев.

Как сообщило ИА REGNUM, Япония окажет Украине финансовую помощь в размере $1,91 млн. Деньги планируют потратить на борьбу с пандемией коронавируса.

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