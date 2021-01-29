Женева, Швейцария, , 09:50 — REGNUM Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 100,4 млн. Об этом 29 января сообщается на специальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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По данным университета на утро 28 января, на сегодняшний день в мире было выявлено 100 455 529 заразившихся SARS-CoV-2, 562 001 — за последние сутки.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали США (25 198 841 заразившийся), Индия (10 701 193) и Бразилия (8 933 356).

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 2 166 440, из которых 16 601 случай был зафиксирован за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по информации ВОЗ, по состоянию на 27 января в мире за сутки было выявлено 479 658 новых случаев заражения SARS-CoV-2.