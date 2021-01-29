Абакан, , 09:44 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявлено 57 носителей коронавируса. За весь период пандемии в регионе подтверждено 20 278 случаев заражения, сообщили ИА REGNUM 29 января в правительстве республики.

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Выздоровели 18 707 человек, в том числе 96 — за последние сутки.

Скончались ещё четыре пациента с коронавирусом — трое мужчин (62, 67 и 77 лет) и 66-летняя женщина.

За весь период пандемии в Хакасии жертвами COVID-19 стали 382 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января в Хакасии было выявлено 45 носителей коронавируса, выздоровели 78 человек.

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