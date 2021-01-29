Орск, Оренбургская область, , 09:42 — REGNUM В Орске Оренбургской области территория в границах здания многоквартирного жилого дома № 14, расположенного Гайскому шоссе, и его придомовая территория объявлены зоной ЧС локального характера. Соответствующее постановление завизировал глава города Василий Козупица.

Режим ЧС введен из-за аварийного состояния жилого дома. Дальнейшее пребывание в здании угрожает безопасности жизни и здоровью населения. Руководителем ликвидации ЧС назначен заместитель главы города по муниципальному хозяйству.

Управлению жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации города поручено оказать собственникам необходимое содействие в организации переезда. Полиции рекомендовано обеспечить охрану имущества жильцов многоквартирного жилого дома.