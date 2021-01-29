Токио, , 09:41 — REGNUM В сети появился дебютный трейлер приключенческой игры Spirit: Lucky’s Big Adventure, разработанной по мотивам мультсериала «Спирит: Дух свободы». Его опубликовали 28 января на YouTube-канале издательства Bandai Namco.

В игре героиням мультсериала предстоит отправиться на поиски древних сокровищ верхом на своих скакунах. Сообщается, что Spirit: Lucky’s Big Adventure выйдет летом 2021 года на PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

Напомним, «Спирит: Дух свободы» — это сериал, созданный по мотивам мультфильма «Спирит: Душа прерий». Шоу выходит на Netflix с 2017 года.

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