Новосибирск, , 09:37 — REGNUM Новосибирское региональное управление МВД России предупредило жителей области об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Как уточнили в ведомстве, сделано это в связи с распространением призывов к участию в несанкционированных акциях.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, — подчеркнули в полиции. — Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлечены к административной ответственности».

Сотрудники полиции также обратились к родителям с просьбой не допустить пребывания детей на несанкционированных массовых мероприятиях.

ИА REGNUM сообщало, что ранее и прокуратура предостерегла новосибирцев от участия в несогласованных акциях.

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