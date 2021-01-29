Варшава, , 09:37 — REGNUM 28 января в больнице в польском Хожуве исчезли 15 ампул с вакциной от COVID-19. Об этом передает Polskie Radio 24.

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«Как сообщили нам представители медицинского учреждения, из комнаты, где хранятся вакцины, произошла их кража. Каждая вакцина содержится под строгим учетом. При этом, их нельзя самовольно брать и уносить либо переносить даже сотрудникам учреждения без уведомления руководства. Однако 28 января около 20 часов в больнице не досчитались 15 вакцин», — прокомментировал событие пресс-секретарь полиции в Хожуве Себастьян Имёлчик.

Представители руководств больницы выразили уверенность, что могло произойти хищение, потому что «вакцины никто не мог просто так унести, по ошибке».

«Больница передала протоколы мониторинга и представила подробные объяснения полиции. Как только мы обнаружили пропажу — провели собрание всех работников, но все заявили, что не брали вакцины и не видели, кто её мог взять», — сообщил представитель городской больницы в Хожуве Камил Новак.

В настоящее время полиция пытается установить, кто мог быть подозреваемым в хищении вакцин, изучает записи камер видеонаблюдения.