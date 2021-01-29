Ижевск, , 09:36 — REGNUM Депутаты Госсовета Удмуртии планируют массово вакцинироваться от коронавируса. Об этом заявил спикер регионального парламента Владимир Невоструев, сообщает республиканский оперативный штаб.

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Прививки депутаты будут делать в феврале, когда в регион поступит достаточное количество доз вакцины.

«Мы понимаем, что на сегодняшний день желающих очень много. В первую очередь должны привиться те категории, кто наиболее подвержен инфекции — это врачи, учителя», — отметил Невоструев. Он добавил, что рекомендует всем принять участие в вакцинации.

Напомним, до настоящего момента в Удмуртию поступило 5442 дозы вакцины от коронавируса. По состоянию на 29 января, первый компонент препарата получили 4815 человек, 804 — полностью прошли процесс вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, на следующей неделе Удмуртия ожидает поступления 25,4 тыс. доз вакцины от коронавируса. В феврале в республику поступит ещё около 40 тыс. доз вакцины. Глава республики Александр Бречалов говорил, что в феврале планируется вакцинировать по 2,5 тыс. человек в сутки.

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