Давос, Швейцария, , 09:42 — REGNUM Индия будет увеличивать поставки вакцины от COVID-19 собственного производства в другие страны. Об этом 29 января заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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«В будущем у нас будет гораздо больше вакцин. Индийские вакцины помогут другим странам бороться с пандемией», — приводит его слова «Интерфакс».

Также он указал, что несмотря на успехи в борьбе с коронавирусом, людям необходимо продолжать соблюдение мер предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная американской компанией Novavax, показала почти 90-процентную эффективность по итогам третьей фазы клинических испытаний в Великобритании.