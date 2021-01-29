Ансон, Южная Корея, , 09:38 — REGNUM На ферме по разведению кур-несушек в южнокорейском городе Ансон провинции Кёнгидо и ферме по разведению мясных уток в уезде Кочхан провинции Чолла-Пукто выявлен высокопатогенный штамм птичьего гриппа H5N8. Об этом сообщает YTN со ссылкой на свои источники.

Ещё один предполагаемый случай заражения птичьим гриппом расследуют на ещё одной птицеферме ферме в городе Ансон провинции Кёнгидо.

В общей сложности на территории страны выявлено 79 очагов инфекции. Уничтожено порядка 23,6 млн голов домашней птицы.

В связи с распространением птичьего гриппа в стране за последнюю неделю розничная стоимость куриных яиц выросла на 37% в годовом исчислении, куриное мясо — на 15,7%, утиное мясо — на 34,1%.