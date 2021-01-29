Монреаль, Канада, , 09:34 — REGNUM В многопользовательской игре For Honor стартовало новое временное событие под названием «Битва Затмения». Об этом сообщалось 28 января на официальном сайте проекта.

Ивент продлится до 18 февраля 2021 года. В рамках его проведения геймеры смогут принять участие в особом игровом режиме «Битва Затмения».

«Битва Затмения» — это режим, в котором две команды (по четыре человека в каждой) пытаются захватить кузницу и победить вражеского лидера: Астрею или Грифона. Для достижения своей цели геймерам придётся заполучить косу — единственное оружие, способное убить босса.

Напомним, For Honor — это популярный многопользовательский экшен, посвящённый сражениям средневековых воинов. Его релиз состоялся в 2017 году.

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