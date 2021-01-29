Москва, , 09:34 — REGNUM Оценивают систему образования в России как хорошую или отличную 31% жителей России. Считают образование посредственным 42%, плохим — 20%, приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Уверены, что наличие высшего образования необходимо 81%, техникумы и колледжи (7%), ПТУ и среднее общее образование — по 1−2%. Лишь 5% опрошенных заявили, что им безразлично, какое образование получит их ребенок.

Главные факторы, влияющие на образование, — материальное положение семьи (53%), личное желание учиться (48%), желание семьи дать ребенку достойное образование (34%) и способности ребенка (29%).

Опрос по телефону проведен 14 января 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, довольны качеством преподавания в российских школах большинство родителей — 61,3%.

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