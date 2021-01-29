Махачкала, , 09:32 — REGNUM В Дагестане подозревают в вандализме жителя города Дербента. Он устроил пикник у Вечного огня. Мужчина жарил шашлык и при этом давал советы, как правильно готовить блюдо.

Этот факт стал достоянием после опубликования видео в соцсетях. По горячим следам осквернителя памятника погибшим задержали, сообщили в администрации города Дербента.

«Личность данного гражданина установлена, им оказался местный житель. Его доставили в отдел внутренних дел по Дербенту и составили протокол об административном правонарушении», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря администрации города Камилы Гамзатовой.

Как сообщало ИА REGNUM, ровно год назад, в январе 2020 года, в Махачкале был совершен акт вандализма на мемориале памяти погибших в Великой Отечественной войне в парке Ленинского комсомола. Подростки устроили пикник с танцами. Они жарили на Вечном огне куриные окорочка и снимали все это на видео.

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