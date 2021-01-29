Ташкент, , 09:30 — REGNUM Два человека погибли во время незаконной добычи золота в Галлаорольском районе Джизакской области Узбекистана, сообщили в пресс-службе регионального УВД.

26 января четверо жителей села Булакбаши Галлаорольского района незаконно добывали золото. Они выкопали шахту глубиной 12−15 метров. Во время работы старателей засыпало камнями. Двое погибли, еще двое находятся в реанимации.

В УВД отметили, что ранее к уголовной ответственности привлечены несколько человек за незаконную добычу руды в Галлаорольском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года сотрудники службы государственной безопасности Узбекистана задержали 200 человек за незаконную добычу золота.

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