Ташкент, 29 января 2021, 09:30 — REGNUM Два человека погибли во время незаконной добычи золота в Галлаорольском районе Джизакской области Узбекистана, сообщили в пресс-службе регионального УВД.
26 января четверо жителей села Булакбаши Галлаорольского района незаконно добывали золото. Они выкопали шахту глубиной 12−15 метров. Во время работы старателей засыпало камнями. Двое погибли, еще двое находятся в реанимации.
В УВД отметили, что ранее к уголовной ответственности привлечены несколько человек за незаконную добычу руды в Галлаорольском районе.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года сотрудники службы государственной безопасности Узбекистана задержали 200 человек за незаконную добычу золота.
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