Москва, , 09:36 — REGNUM Глава Минобрнауки России Валерий Фальков подписал приказ о переходе вузов к традиционному формату обучения с 8 февраля. Об этом сообщает 29 января пресс-служба ведомства.

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Руководители вузов, подведомственных Минобрнауки России, должны «организовать возвращение к обучению в традиционном формате». При этом им следует учесть мнение студенческих советов и особенности распространения COVID-19 в конкретном регионе, а также согласовать процесс с территориальными органами Роспотребнадзора.

Вузам следует предпринять профилактические меры по COVID-19, рекомендованные Роспотребнадзором.

«В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, согласно приказу, вузы должны быть готовы возобновить ограничительные меры, связанные с организацией учебного процесса», — отметили в Минобрнауки.