Оренбург, , 09:28 — REGNUM В Оренбурге мэрия объявила о том, что главный новогодний городок, расположенный на площади им. В. И. Ленина, завершит свою работу 30 января. Парк откроется в 12:00 по местному времени и будет работать до 22:00 ( 10:00—20:00 мск).

«В рамках традиционных активностей планируется особый режим работы аттракционов. Оренбуржцев ждёт множество сюрпризов», — отметили в горадминистрации.

Финальным аккордом станет конкурс снеговиков, где все желающие смогут проявить свои творческие способности. Победителям обещаны ценные призы и подарки. Напомним, ранее в городе организовывали шествие снеговиков по главной городской улице — Советской.

Добавим, изначально планировалось, что главный новогодний городок в Оренбурге будет работать до 14 января. Впоследствии его работу продлили до 25 января.

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